العبادي: أمن البصرة خط أحمر ولن نسمح بالعبث به

حذّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجهات التي تحاول العبث بأمن البصرة بأن هناك إجراءات صارمة ستتخذ بحقهم، مشيرا إلى أن البعض بحجة الدفاع عن البصرة وأهلها، يريد أن يستولي على ثرواتها وبحجة الحفاظ على أمن البصرة، يريدون إحداث الفوضى، وهؤلاء لن نسمح لهم وسنضع حدا لتصرفاتهم.

وأكّد العبادي خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، إن "اجتماعنا في البصرة اليوم من أجل مواصلة خدمة المحافظة وأهلها، واتخذنا مجموعة من الإجراءات للمحافظة، وهي تستحق المزيد ليس باعتبارها منفذا حدوديا أو تمتلك ثروة نفطية، وإنما باعتبارها تملك إرثاً ثقافيا وحضاريا واستراتيجيا".

ونقل بيان لمكتب إعلام رئاسة الوزارة، قول العبادي، "إن البصرة آمنة، ولكن بعض التصرفات للأسف تثير مشاكل، وكذلك الصراع بين الكتل السياسية، فالبعض يريد أن يضعف الآخر وبالتالي الجميع يضعف ويؤثر سلبا على المحافظة"، مشيرا إلى أن "الخلافات السياسية لا تخدم أحدا، ولدينا أزمة حقيقية، وهناك من يحاول أن يثبط من عزيمة المواطن".

وتابع البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن "هناك تحديات خطيرة تمر بها الحكومة والمتمثلة بانهيار اسعار النفط والحرب على عصابات داعش الإرهابية، ولدينا شعب مثقف وثروات بشرية بإمكانها تحويل الأزمة المالية إلى انتصار، وأن نكون أقوى ولكن هناك من لا يرغب أن نخرج من هذه الأزمة".

وفي سياق متصل، نفى رئيس الوزراء "الشائعات التي تطلق عن تخفيض رواتب الموظفين أو إعطاء إجازات أو تقليص عددهم"، مؤكّدا "عدم إجراء أي نقاش في مجلس الوزراء حول هذه المواضيع، ولكن هناك من يحاول أن يخلط الأوراق ويبث الشائعات".