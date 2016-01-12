العراق.. اغتيال صحافيين اثنين في ديالى

قتل إعلاميان عراقيان، صباح الثلاثاء، بهجوم مسلّح أثناء عودتهما من واجب كانا يرافقان فيه قائد عمليات دجلة، وهو يتفقد قاطع عمليات المقدادية التي شهدت حوادث عنف راح ضحيتها العديد من المدنيين.

وأفادت مصادر صحافية لـ"العربية.نت" أن "مراسل قناة الشرقية، سيف طلال، والمصور، حسن العنبكي، قد تعرضا إلى هجوم مسلح، شرقي بعقوبة، في طريق عودتهما وافتراقهما عن موكب قائد العمليات".

كما ذكرت أن "المهاجمين تابعوا المغدورين ورصدوهما جيداً، حيث تم الهجوم على السيارة التي كانا يستقلانها بوابل من الرصاص، ما أدى إلى مقتلهما".

وفي اتصال هاتفي لـ"العربية.نت"، استنكر مدير مرصد الحريات الصحافية في العراق، زياد العجيلي، تكرار العمليات الإرهابية الموجهة ضد الصحافيين في العديد من مناطق العراق ومحافظاته، ومن مجاميع قال إنها "تحاول تكميم الأفواه وتفرض لغة الرصاص بدلاً من لغة الحوار والمصالحة الوطنية".

وتشير الإحصاءات التي أجراها مرصد الحريات الصحافية (JFO) منذ عام 2003، إلى مقتل293 صحافياً عراقياً وأجنبياً من العاملين في المجال الإعلامي، بينهم 166 صحافياً و73 فنياً ومساعداً إعلامياً لقوا مصرعهم أثناء عملهم، فيما يلف الغموض العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون وفنيون لم يأتِ استهدافهم بسبب عملهم. ولم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم.