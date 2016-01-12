سفارة العراق بألمانيا تصدر 1400 جواز لمن يريد العودة

قالت وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين إن السفارة العراقية في برلين أصدرت 1400 جواز سفر في الآونة الأخيرة لمهاجرين عراقيين يرغبون في العودة إلى بلادهم.

وأفاد مسؤول بالوزارة لرويترز، إن 150 جواز سفر فقط صدرت بحلول نهاية أكتوبر الماضي، لكنه لم يقدم سببا عن الزيادة الحادة في إصدار الجوازات منذ ذلك الحين.

وعلى نحو منفصل، قال مصدر بالوزارة: "إن الزيادة قد تكون مرتبطة بالتطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة في الصراع بالعراق".



وكانت قوات مكافحة الإرهاب العراقية طردت متطرفي تنظيم داعش من أحياء مدينة الرمادي الشهر الماضي في أول نجاح كبير للجيش العراقي منذ انهياره أمام تقدم المتطرفين في شمال البلاد وغربها قبل 18 شهرا.

وتظهر بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن العراق كان خامس أكبر مصدر لطلبات اللجوء في ألمانيا خلال 2015.

فيما حثت الحكومة الألمانية في الآونة الأخيرة، السلطات في الدول التي يأتي منها المهاجرون واللاجئون على إصدار جوازات سفر للأشخاص الراغبين في العودة إلى بلادهم.