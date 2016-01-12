ضربة جوية تحرق "ملايين" من أموال داعش بالموصل

صرح مسؤول عسكري أميركي أن ضربة جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الاثنين، دمرت منشأة لتخزين الأموال يستخدمها تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قنبلتين بزنة 900 كلغم سقطتا على المنشأة ما أدى إلى تدمير أموال تساوي قيمتها "ملايين" الدولارات، مضيفا "نقدر قيمة الأموال بملايين الدولارات (التي حصل عليها التنظيم) من نشاطات غير قانونية ومن بينها بيع النفط والنهب والابتزاز".

وأضاف المصدر نفسه أن تنظيم "داعش" "مجبر على إجراء كل تعاملاته نقدا".

وتابع أن قوات التحالف سبق وأن قصفت مرة واحدة على الأقل هذا النوع من المخازن، إلا أن المنشأة التي قصفت الاثنين هي الأكبر حتى الآن.

ونقلت شبكة "سي ان ان" الأميركية عن قوات التحالف أن القصف قد يكون أوقع خمسة إلى سبعة مدنيين.

