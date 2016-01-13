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اعتقال مجموعة من المتورطين في هجوم بغداد الأخير

المصدر: بغداد – فرانس برس
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أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال مجموعة من المتورطين في هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا في بغداد قبل يومين.

وتم الهجوم، الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، بتفجيرات وإطلاق عيارات نارية واحتجاز رهائن في شرق بغداد.

وقال العبادي، في بيان أصدره مكتبه، إن الأجهزة الاستخبارية ألقت القبض على "عصابة إرهابية" متورطة بتفجير "بغداد الجديدة"، في إشارة إلى مكان وقوع التفجير.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل حول العملية الاستخبارية، كما لم يحدد دور المتورطين في الهجوم. ولم ينج أي من المسلحين الذين نفذوا الهجوم مباشرة.

كلمات دالّة

#العراق, #بغداد, #العبادي, #داعش, #ارهاب

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