العراق.. الاستيلاء على طائرتين مسيرتين لداعش

أوجزت "خلية الإعلام الحربي" العراقية مجمل فعالياتها القتالية ضد مجاميع "داعش" خلال الــ24 ساعة الماضية، مؤكّدةً مقتل 113 من عناصر التنظيم الارهابي وتدمير عدد كبير من الاسلحة والمعدات، والاستيلاء على طائرتين مسيرتين محليتي الصنع والعثور على 1000 جواز سفر عراقي نوع A خالية من الأسماء.

وذكرت الخلية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب استمرت بأخلاء العوائل المدنية وعددها أكثر من 250 شخصا إلى الحبانية وإلى المقر المسيطر، كما نقلت القوات الأمنية 3 نساء وطفلين جريحين إلى العاصمة بغداد بالطائرات المروحية"، مشيرةً إلى "إحباط محاولتي تعرض من جهة منطقة البو دعيج، حيث قتل 3 ارهابيين، وكذلك في منطقة البو ذياب حيث لاذ الدواعش بالفرار، بينما استولت القوات العراقية على طائرتين من دون طيار، والعثور على 1000 جواز سفر عراقي غفل من الأسماء، في حين نفذ طيران التحالف 4 طلعات أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة وجسر للعدو وموقعين قتاليين".

إلى ذلك "واصلت القوات الأمنية في عمليات بغداد والفرق المرتبطة بها تقدمها لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة حيث تمكنت من قتل 11 إرهابيا، ومعالجة 30 عبوة ناسفة، وتدمير موضعين للعدو، ومعالجة وكر مفخخ، كما تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد في منطقة الثرثار والمناطق المحيطة بها من معالجة 4 عبوات ناسفة، وتطهير ومسك طريق بطول 14 كيلو متر من جسر اليابس الى محطة الوقود، باتجاه السدة الترابية".

أما منطقتي الكرمة وناظم التقسيم، فقد تمكنت القوات الأمنية فيها من "قتل 7 إرهابيين وجرح اثنين آخرين، وتدمير عجلة تحمل رشاشة أحادية وقتل من فيها، وضبط مخبأ للأعتدة في منطقة الباوي، ومخبأ آخر في منطقة الداينية، وقنابر هاون ومواد وأسلحة متنوعة أخرى".

إلى ذلك، "تمكن فوج مكافحة ارهاب الأنبار ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات الجزيرة من قتل انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الشاعي، كما عالج تجمعا لعصابات داعش في منطقة الكصيرات وقتل 35 ارهابيا، فيما شرعت قطعات لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة وفوج مكافحة ارهاب الأنبار والحشد العشائري وبإسناد من طائرات القوة الجوية بواجب تطهير منطقة بروانة والشاعي وقرية السكرانة، وقتلت 7 ارهابيين ودمرت وكرين يتواجد فيهما مجاميع من عصابات داعش الإرهابية".

وواصل الطيران الحربي طلعاته الجوية، حيث "نفذ طيران القوة الجوية 6 طلعات على مختلف قواطع العمليات، كما نفذ طيران الجيش 53 طلعة على مختلف قواطع العمليات، واقلع تشكيل مؤلف من طائرات مي 17 عائد لطيران الجيش من مطار اربيل لتنفيذ واجب معالجة موقع يتجمع فيه عناصر داعش، وهو ما أسفر عن تدمير الموقع الذي تستخدمه عصابات داعش كمخزن للأسلحة، وقتل إعداد كثيرة كانت فيه، بمنطقة قرية الوسطانية غرب منطقة البشير التابعة لمحافظة كركوك".

من جانبه نفذ "طيران التحالف 18 طلعة في مناطق البغدادي – تلعفر – الشرقاط ، أسفرت عن قتل 14 ارهابيا وتدمير طريق يسلكه الارهابيين وتدمير 22 موقعا قتاليا وآلية و10 مواقع تجمع وهاونين وموقعي قيادة وسيطرة وسلاح ثقيل وعجلة مفخخة".

وبحسب بيان الخلية، فأنه "وفقا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت طائرات القوة الجوية ضربة جوية مستهدفة رتلا لعصابات داعش الإرهابية متجه من هيت الى بروانة في منطقة الكصيرات مؤلف من 11 عجلة مفخخة أسفرت عن تدمير 6 عجلات وقتل أكثر من 35 إرهابيا".