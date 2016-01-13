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تونس تهنئ بتحرير الرمادي وتؤكد دعمها للعراق

المصدر: بغداد – جواد الحطاب
الجيش العراقي"أرشيفية"
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قدم رئيس الجمهورية التونسية باسمه وباسم الشعب التونسي، تهنئة للشعب العراقي بمناسبة الانتصارات التي تحققت في الفترة الأخيرة على تنظيم داعش الإرهابي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة العراق، إن "الرئيس معصوم تلقى رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي بتحرير مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان الرئاسي الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن "الرئيس السبسي اعتبر أن هذا النصر الكبير فاتحة لتحرير الموصل وكافة المدن العراقية، ولإعادة فرض سيطرة الدولة على كافة الأراضي العراقية"، مؤكدا في رسالته "دعم بلاده لجهود العراق من أجل استعادة أمنه واستقراره".

وأعرب الرئيس التونسي، بحسب برقية التهنئة، عن ثقته بقدرة القوات المسلحة العراقية على دحر الإرهاب والقضاء عليه.

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