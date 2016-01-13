مقتل والي بغداد الجديد بقصف جوي بقضاء القائم في الأنبار

كشفت وزارة الداخلية عن تمكن خلية الصقور الاستخباراتية من قتل 11 إرهابياً وجرح 7 آخرين، بقصف جوي تم بالتنسيق معها من قبل الطيران الحربي العراقي، ومن بين القتلى "والي بغداد" الجديد الذي عُين من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت الداخلية في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن "خلية الصقور واصلت عملياتها النوعية ومتابعتها الدقيقة لتحركات عناصر داعش الإرهابية"، لافتة إلى أنه "بعد استكمال المراقبة والعمل اﻻستخباري لتواجد مشكوك فيه لاجتماع قياديين خطرين من التنظيم الإجرامي في حي الجماهير بقضاء القائم، وبعد التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة والتحقق انطلقت طائراتنا العراقية لتعالج مقر اﻻجتماع بصواريخ موجهة للإرهابيين وأوقعت بهم القتل والدمار".

وأكد البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه أن "العملية أسفرت عن قتل 11 إرهابياً وجرح 7 آخرين"، مشيراً إلى أن "من أهم القتلى فيها والي بغداد الجديد أبو دعاء الراوي، وأبو عبدالله القريشي وهو أحد المقربين من أبو بكر البغدادي، وأبو قتادة الجزراوي وهو سعودي الجنسية مسؤول عن اﻻنتحاريين، تم نقله حديثاً لتعزيز قدرات التنظيم في أطراف بغداد، ومسؤول البريد العام لولاية بغداد والفلوجة عمار طالب العيساوي، وأحد مسؤولي نقل الإرهابيين إلى بغداد ويدعى أبو داود الراوي، ومسؤول استخباري في التنظيم عمل سابقاً فيما يسمى بولاية الجنوب ويدعى أبو فاطمة".

ووفقاً لمصادر خلية الصقور الاستخباراتية، فإن "المسؤول العام للنقل والتجهيز في الفلوجة المدعو أبو وليد العراقي أصيب إصابة خطرةً جداً".