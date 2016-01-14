الجبوري: الدولة مهدّدة بعد حوادث الأمن في ديالى

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، خلال زيارته لمحافظة ديالى من أجل الوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية فيها: "كما واجهنا داعش وتبرأنا من أفعالها، على الجميع أن يحارب العصابات الإجرامية ويتبرأ منها".

وأضاف الجبوري، بحسب متابعة لصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "نحن الآن في خندقين: خندق يريد دولة مستقرة آمنة تؤمن بالقانون، وخندق آخر يريد الفوضى ولا يريد الاستقرار. وسنضرب يد الأخير ونردعه ونمنعه من الاستهتار ومواصلة القتل"، موضحا أن "المجرمين فتحوا جبهة جديدة بعد انتصارات الرمادي في منطقة كنا نقول وتقولون عنها أنها منطقة للتعايش الاجتماعي، وما حصل يجب الوقوف كثيرا أمامه لأن الدولة مهددة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه".

وشدّد رئيس البرلمان في كلمته على أن "استقرار ديالى هو استقرار للعراق. وفي المصائب يظهر أصحاب القوة والمنعة والإرادة، ويجب أن نعمل جميعا على استقرار ديالى وغلق كل منفذ يمكن أن يدخل من خلاله الارهاب"، لافتا الى أن "ليس لأحد أن يشعر أنه بمنأى عن الخطر، ولن نقبل بغير وجود الدولة ولا نرضى لغيرها أن يحفظ الأمن، والسلاح إذا لم ينضبط بضوابط الدولة سينقلب على أهله".

وتساءل الجبوري خلال لقائه القيادات الأمنية في المحافظة: "إذا كانت الأجهزة الأمنية عاجزة عن حفظ الأمن، فلماذا ندفع رواتب لأكثر من 30 ألف منتسب؟".

يذكر أن محافظة ديالى تشهد بين آونة وأخرى حوادث عنف واغتيالات وتفجيرات مساجد وجوامع للطائفتين السنية والشيعية في محاولة لخلق فتنة طائفية.