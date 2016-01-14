العراق.. داعش يسيطر على قرية خلف خطوط الجيش

أكدت مصادر محلية أن تنظيم داعش اخترق ثغرة في خطوط الجيش العراقي، اليوم الخميس، وسيطر على قرية في شمال البلاد رغم هزيمته الكبيرة في الغرب.

وقالت الشرطة ومصادر قبلية قرب بلدة العلم إن الهجمات التي نفذت في الفجر استهدفت قرية تل قصيبة على بعد نحو 35 كيلومترا الى الشرق من تكريت، وقتل فيها قائد مركز شرطة و5 من المقاتلين الشيعة.

وتتقدم القوات الموالية للحكومة شمالا بمحاذاة نهري دجلة والفرات منذ نحو عام، واستعادت تكريت من مقاتلي داعش في ابريل ثم طردتهم من بيجي على بعد 40 كيلومترا الى الشمال في اكتوبر. وتأمل القوات الحكومية في الحفاظ على قوة الدفع ومواصلة التقدم شمالا لتستعيد الموصل التي يتخذها داعش معقلا.

وقد يصعب احتفاظ قوات الامن بسيطرتها على أراض خارج التجمعات السكانية الرئيسية. ويبرز هجوم الى الجنوب بهذا المدى قدرة التنظيم على التحرك في المناطق الريفية رغم ما أعلنته الحكومة الشهر الماضي من نصر في مدينة الرمادي في الغرب.



وقال ليث حميد، وهو مسؤول كبير في بلدة العلم، ان تنظيم داعش استغل نقطة ضعيفة في منطقة جبال حمرين، وهي منطقة لا تسيطر عليها القوات العراقية، وهاجم قرية تل قصبية بـ 10 عربات منها عربات همفي.



وأضاف ان المسلحين سيطروا على مركز للشرطة ومبان حكومية أخرى.