العراق.. غارات فرنسية ضد داعش قرب الموصل

قصف الطيران الفرنسي ليل الأربعاء الخميس مركز اتصالات لتنظيم داعش قرب الموصل (شمال العراق) كما أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الخميس.

وقال لشبكة "بي إف إم تي في"، "لقد ضربنا هذه الليلة مركز اتصالات لداعش، إنه مركز دعاية في ضواحي الموصل".

وأضاف "نفذنا سبع ضربات منذ الاثنين" حيث يستهدف الطيران الفرنسي تنظيم داعش في سوريا وخصوصا العراق دعما للقوات العراقية والكردية.

ولفت لودريان إلى أن "داعش يتراجع في العراق" حيث خسر السيطرة على مدينتي سنجار والرمادي داعيا في الوقت نفسه إلى البقاء "حذرين".

وتابع "أن معركة الموصل يجب إطلاقها في أحد الايام" لافتا إلى أنها "ستكون قضية أكثر تعقيدا".

وقال "يجب العمل على أن تكون القوات العراقية والكردية جاهزة بشكل كاف لخوض هذه المعركة".