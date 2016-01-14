تحرير "البوعيثة" شمال شرق الرمادي من "داعش"

أعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن اسماعيل المحلاوي، عن تحرير منطقة "البو عيثة" شمال شرق الرمادي بالكامل من "داعش" ورفع العلم العراقي فوق مبانيها، كما أكد بدء وضع تحصينات في المنطقة.

وقال المحلاوي، في تصريح نقلته وكالة "الأنبار نيوز" المعنية بالشأن الأنباري، إن "القوات الأمنية المشتركة من الجيش والقطعات العسكرية المتجحفلة ضمن قيادة عمليات الأنبار تمكنت، اليوم (أمس الأربعاء)، من تحرير منطقة البو عيثة بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها".

وأضاف المحلاوي أن "العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكداً أن "القوات المشتركة فرضت سيطرتها بالكامل وبدأت بوضع تحصينات في المنطقة".

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي قد أشار، عقب تفقده لمناطق عسكرية بالأنبار، إلى أن عمليات تطهير الأنبار من مسلحي تنظيم "داعش" مستمرة وفق المراحل المخطط لها وتسير عبر جدول زمني مدروس وبإسناد جوي ومدفعي، لافتا إلى إتمام الاستعداد القتالي للقوات لمواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين.