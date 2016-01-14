العراق.. السبهان يقدم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية

قدم السفير ثامر السبهان نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية العراق الدكتور إبراهيم الجعفري سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في بغداد، تمهيدا لتقديم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية العراق.

ونقل السبهان خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته لشعب العراق بالأمن والرخاء والاستقرار، كما نقل تحيات ولي العهد وولي ولي العهد لحكومة وشعب العراق، كما نقل تحيات وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير لنظيره وزير خارجية العراق.

ورحب الدكتور إبراهيم الجعفري بسفير خادم الحرمين الشريفين في بغداد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

واستعرض السفير السبهان مع وزير خارجية جمهورية العراق العلاقات بين البلدين وسبل النهوض بها لما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.