ميليشيات طائفية تهاجم مدنيين في ديالى العراقية

نفذت ميليشيات مسلحة اعتداءات ضد عدد من المدنيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، وحرقت مساجد للسنة في المقدادية.

واتهم قادة في عشائر محلية ميليشيات بمواصلة أعمال العنف ضد سكان محليين لأنهم من الطائفة السنية.

وبعد أعمال العنف هذه، زار رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، المنطقة. وتعهد الجبوري الذي انتقد عجز الحكومة في فرض الأمن وردع الميليشيات لأهالي ديالى بالعمل على عودة الأمن. وقال إن "تفجير بيوت الله ووجود سيارات تجوب بعض المناطق وتدعو أبناء هذه الطائفة أو تلك للخروج من منازلها استفزاز واضح واعتداء على هيبة الدولة لن نسمح به".

وأضاف: "كما واجهنا داعش، وتبرأنا من أفعالها على الجميع أن يحارب هذه العصابات الإجرامية ويتبرأ من أفعالها.

إلى ذلك، انتقد بشدة ضعف الأجهزة الأمنية تجاه تصرف الميليشيات في ديالى، وطالب الحكومة بمحاربة جادة للمسلحين ونزع أسلحتهم بالقوة. وقال: "إذا كانت الأجهزة الأمنية عاجزة عن حفظ الأمن فلماذا ندفع المرتبات لأكثر من 30 ألف عنصر".

ويرى مراقبون أن تدهور الأوضاع الأمنية في ديالى قد ينذر بعودة الإرهاب مرة أخرى، ويفشل مساعي الحكومة المركزية بعودة النازحين إلى مناطقهم.