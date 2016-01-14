مقتل مسؤول ملف الانتحاريين في داعش ببغداد

أعلنت "خلية الصقور الاستخباراتية" التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن مقتل قياديّ في تنظيم داعش الإرهابي وصفته بـ"الخطير"، جراء إصابته بعملية نفذتها الخلية الأسبوع الماضي.

وقالت الخلية اليوم الخميس، إن "اﻻرهابي محمد عبدمناف الراوي، توفي في مستشفى الشفاء في البو كمال إثر اصابته بعملية الخلية يوم الخميس الماضي مؤكّدة أن "الراوي هو مسؤول عن ملف اﻻنتحاريين في بغداد أيام أبو مصعب الزرقاوي، ومسؤول اإعدامات في راوة وهيت بحق المواطنين وبعض أفراد الأجهزة الأمنية".



وأشار البيان إلى أن "المناصب الأخرى التي كان يشغلها الداعشي القتيل منصب مسؤول الأمنيين في قضائي راوة وعانه، وكذلك المشرف على إرسال الكثير من العجلات المفخخة الى بغداد والرمادي"، لافتة الى انه " هلك يوم أمس الأربعاء، وتم نقله الى راوة بعد إصرار من قبل أهله ودفن في منطقة الجريشية".

ويعتبر الإرهابي محمد عبد مناف الراوي، من المطلوبين على لائحة الإرهاب الدولية وهو مطلوب أيضا للقوات الأمنية العراقية.