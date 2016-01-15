العراق.. اخلاء 326 مدنيا بينهم قتلى وجرحى من الرمادي

أعلنت "خلية الإعلام الحربي" عن موجز فعالياتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية وعلى مختلف قواطع العمليات، ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة مقتل 79 إرهابيا وتفجير ومعالجة 298 عبوة ناسفة، وتنفيذ الطيران 48 طلعة قتالية في المناطق الساخنة، وتمكّن قوات مكافحة الإرهاب من اخلاء 326 مدنيا من ساحة المواجهة في الرمادي



وقالت الخلية في بيان لها، أن "قوة قتالية في قاطع عمليات الأنبار معززة بـمفرزتين من كتيبة الهندسة وبإسناد مدفعي، نفّذت عملية عسكرية بالتقدم من ساحة البوفراج باتجاه منطقة البو عيثة، سدة البوعيثة، أسفرت عــن قتل 18 ارهابيا وتفجير ومعالجة 65 عبـوة ناسفة ومعالجة وتفجير وكرين مفخخين ووكر اخر يتواجد فيه عناصر داعش الارهابي وقتل من فيه، فيما نفذ اللواء الآلي الثالث شرطة اتحادية عملية أمنية في منطقة حصيبة الشرقية، اسفرت عن تدمير مقر لعصابات داعش الارهابية وقتل ارهابيين اثنين وجرح ستة اخرين".



إلى ذلك، "خرجت مفرزة معالجة كتيبة هندسة ميدان الفرقة 16 لتطهير الطريق من جسر القاسم باتجاه مدينة الرمادي وتم تطهير الطريق الرابط من الجهة الثانية من الجسر، وأسفرت العملية عن تفكيك 168 عبوة ناسفة، و65 عبوة اخرى وتطهير منزلين مفخخين في منطقة البوريشة".



ونوّهت الخلية في بيانها الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، الى "تأمين قطعات جهاز مكافحة الارهاب شارع الصوفية والشروع بتطهير المباني والطــرق المفخخة وتفكيك العبوات وأخلاء المدنيين حيث تم أخلاء 326 مواطنا كان من بينهم 14 جريحا و3 قتلى إلى الحبانية، واسفرت هذه العملية عن قتل 35 من عناصر داعش وتكبيدهم خسائر بالأسلحة والمعدات".



وفي سياق متصل، نفّذ الطيران الحربي بشقيه العراقي والدولي 48 طلعة قتالية ضد التنظيم الارهابي، في مناطق الحبانية – الموصل – تلعفر – الفلوجة – الشرقاط، اسفرت عن قتل 24 ارهابيا وتدمير 12 خط امداد للعدو و10 مراكز تجمع و9 مواقع قتالية وعجلتين وسلاح ثقيل ومخبأ سلاح لعصابات داعش الإرهابية، فضلا عن معدات واسلحة وأوكار ومقرات أخرى".