حكومة كردستان: الجيش العراقي غير مستعد بعد لدخول الموصل

قال نيجيرفان برزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراقي في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأميركية، إن معركة الموصل لن تكون سهلة لعدد من الاعتبارات، منها أنها المدينة التي أعلنت منها ما يسمى "دولة الخلافة"، وهي مهمة للغاية بالنسبة لتنظيم داعش.

وتابع برزاني قائلاً إنه من وجهة نظره ليس متأكدا أن الجيش العراقي سيكون جاهزا قبل 6 أشهر من الآن.

وأضاف برزاني أن القوات الكردية بمساعدة أميركية تمكنت من استرجاع كل الأراضي الكردية وحتى السيطرة على أخرى نيابة عن الجيش العراقي مثل سد الموصل.

وحول تقارير استخدام داعش للأطفال بين مجنديه، قال برزاني: "حتى الآن تمكنا من إنقاذ 2400 شخص نصفهم أطفال".

ومع القدرات المحدودة قال برزاني إن إقليم كردستان تمكن من تأسيس مركز لإعادة التأهيل، معتبرا أن ذلك غير كافٍ، فالإقليم بحاجة إلى مساعدة من المجتمع الدولي، والخبراء في سبيل إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص.