العراق.. مقتل المفتي الشرعي لداعش في الأنبار

كشفت "خلية الإعلام الحربي" عن تنفيذ الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي عدّة ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مناطق الأنبار، مؤكدة مقتل 29 إرهابيا، من بينهم المفتي الشرعي لداعش، فضلا عن تحرير منطقة الصوفية بالكامل.

وذكرت الخلية في بيان عاجل ومقتضب، أن "صقور الجو العراقيين وبناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، نفّذوا ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمّى المفتي الشرعي لعصابات داعش الإرهابية لمنطقة المحمدي، الإرهابي المدعو أحمد جاسم حمادي البيلاوي مع ثمانية من مرافقيه في الأنبار".

وفي سياق متصل، أضافت الخلية في بيان تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أنه "وفقا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت طائرات قوات التحالف ضربة جوية في منطقـــة بروانة استهدفت رتلا للدواعش أثناء تنقله من البرازية إلى بروانة أسفرت عن قتل 20 إرهابيا وتدمير 6 عجلات".

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، الجمعة، عن "تحرير القوات الأمنية منطقة الصوفية بالكامل ورفع العلم العراقي فوقها، وإخلاء 35 مدنيا من المنطقة"، مضيفا أن "تنظيم داعش تكبد خسائر مادية وبشرية كبيرة خلال عملية تحرير منطقة الصوفية، ما دفع بعناصره إلى الهروب من المنطقة".