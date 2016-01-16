شرطة ديالى: أكثر من 10 شائعات بثت خلال 48 ساعة

بعد توسع التقارير والتصريحات عما يجري في محافظة ديالى بشأن ما وصف "بالتهجير القصري والتصفيات واستهداف المساجد"، أكد قائد شرطة ديالى العميد الركن جاسم السعدي، السبت، أن "الجماعات المتطرفة" بثت على الأقل عشر شائعات مغرضة في المقدادية خلال اليومين الماضيين لنشر الرعب والخوف بين الأهالي، فيما دعا الأهالي إلى التعاون مع القوات الأمنية وعدم تصديق الشائعات.

ولمح السعدي في حديث لـ السومرية نيوز إلى ما سماه "طابورا خامسا" بث أكثر من 10 شائعات مغرضة خلال الساعات الـ48 الماضية من أجل تعكير الأجواء في قضاء المقدادية (35 كم شمال شرقي بعقوبة) من خلال زرع الخوف والرعب في نفوس الأهالي".

في المقابل، اتهمت شخصيات عراقية ميليشيات هادي العامري بارتكاب جرائم في محافظة ديالى. وقال محافظ ديالى السابق عمر الحميري إن "أكثر من 90 شابا من أهالي حي العروبة وأهالي الحي العصري الآن (في المقدادية) قد أعدموا من قبل هذه الميليشيات وتم إحراق المساجد على مرأى الشرطة وأيضاً على مرأى الشرطة الاتحادية المتواجدة في المكان. وأضاف أن الميليشيات تجوب المنطقة وتدخل إلى المنازل واحدا تلو الآخر في عمليات إعدام منظمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر توجيهات باعتقال المعتدين على المساجد والأموال العامة في ديالى وتقديمهم للعدالة، وبذل أقصى الجهود للكشف عن خيوط جريمة استهداف الصحافيين في محافظة ديالى.