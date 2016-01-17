الجبوري يتهم الحكومة العراقية بالتستر على الميليشيات

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الحكومة العراقية بتحمّل مسؤولياتها في وجه اعتداءات من وصفهم بالمسلحين الخارجين عن إطار القانون.

وأكد الجبوري أن المسلحين الذين يعززون الطائفية معروفون لدى الدولة.

وتأتي تصريحات الجبوري بعد تزايد التقارير عن انتهاكات طائفية للميليشيات في ديالى.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت دخولها للمقدادية في ديالى لبسط الأمن، في وقت هددت فيه مجموعات عراقية سنية باللجوء إلى الأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية في ديالى، التي تشهد أعمال عنف وتهجير قسري تقوم بها بعض ميليشيات الحشد الشعبي على أسس طائفية.

وتشهد محافظة ديالى في العراق انتهاكات ترتكبها ميليشيات لا تختلف عن إرهاب "داعش"، من تهجير قسري وتصفيات واستهداف للمساجد.