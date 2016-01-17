العبادي يوجّه بصيانة سدّ الموصل خشية انهياره

كشف بيان حكومي عراقي، عن اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي مع مجموعة من الخبراء والمختصين في وزارة الموارد المائية وهيئة المستشارين والجامعات بحضور شركة إيطالية متقدمة لصيانة سد الموصل.



وذكر البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن العبادي "ناقش خلال الاجتماع الإجراءات المتعلقة بصيانة سد الموصل، والأعمال التي نفذت لإدامته"، مؤكّدا أنه "تم التوجيه باتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة التي من شأنها إتمام أعمال الصيانة بالسد والحفاظ عليه".



وكانت تقارير دولية وإقليمية حذّرت من انهيار سدّ الموصل، الذي أقيم في زمن نظام صدام حسين بداية ثمانينيات القرن الماضي، ويبلغ طوله 3.2 كلم ويحتوي على 12.5 مليون متر مكعب من الماء، وفقا لأرقام رسمية مستقلة. وإذا انهار لسبب أو لآخر فإنه سيطمر الأراضي من دجلة حتى الموصل بسكانها الـ1.7 مليون. كما أنه سيتسبب فيما يشبه تسونامي وسيولا في أغلب المدن وصولا إلى بغداد.

