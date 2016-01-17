الوقف السني العراقي يطلق حملة لإعمار الأنبار

أطلق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، حملة شعبية واسعة لإعمار محافظة الأنبار وتنظيفها عقب الانتصارات التي تحققت مؤخرا في المحافظة على عناصر داعش الإرهابي.



جاء ذلك في مؤتمر "التجمع الشبابي الأول للنازحين"، والذي أقامه ديوان الوقف السني، والتي انطلقت فعالياته يوم السبت في محافظة السليمانية، وتحت شعار "دور الشباب في مناهضة الإرهاب والتطرف وعودة النازحين".



وقال الهميم في كلمة نقلها المكتب الإعلامي للوقف، إن "مسؤولية شباب الأنبار وأهلها تتمثل في ثلاثة مشاريع رئيسية وهي المساهمة في إرساء الأمن والاستقرار، وبسط سلطة القانون، والمشروع الثاني يتمثل في المؤاخاة والمواساة بين الجميع، والمشروع الثالث يتمثل في مساهمة كل من يملك بيتا أو غرفة في منزله لإسكان عائلة نازحة"، داعيا الحكومة إلى "حماية المساجد بعد أحداث التفجير الأخيرة التي طالت بعضا منها في محافظتي ديالى وبابل".