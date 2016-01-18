العثور على مقبرة جماعية في سنجار تضم رفات 20 إيزيدياً

أعلن مصدر أمني في سنجار العثور على مقبرة جماعية لمدنيين إيزيديين قرب جبل سنجار شمال الموصل، مشيراً إلى أنه تم العثور في المقبرة على رفات حوالي 20 شخصاً أعدمهم تنظيم "داعش".

فلم يستطع حسين خضير كبح دموعه لدى وصوله موقع الإعدام الذي أعدم فيه تنظيم "داعش" عدداً من أقربائه قبل أن ينجى بنفسه من الموت المحتم.

فمن حزامه الطبي ميز حسين رفات ابن عمه "عباس" الذي قضى تلك الليلة إلى جانب نحو 20 شخصاً آخرين على يد مسلحي "داعش"، بحسب روايته.

المقبرة الجماعية هذه هي واحدة من عشرات المقابر التي خلفها "داعش" وراءه بعد انسحابه من سنجار.

اجتياح سنجار كلف الإزيديين أكثر من 1200 من أبنائهم، وأدى إلى فقدان نحو 1000 آخرين، وتهجير مئات الآلاف، بحسب تقديرات حكومة إقليم كردستان، فيما يعرف بأكبر كارثة إنسانية لحقت بالأقلية الإيزيدية في التاريخ الحديث.