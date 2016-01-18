العراق.. مقتل 145 إرهابيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت "خلية الإعلام الحربي" العراقية الإيجاز اليومي للعمليات العسكرية التي قامت بها القوات الأمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكّدةً مقتل 145 إرهابيا وتنفيذ 82 طلعة قتالية من قبل الطيران الحربي.

وقالت الخلية، في بيان لها، إن "الفرقة العاشرة في قاطع عمليات الأنبار أحبطت محاولة تعرض في منطقة الجرايشي والبوذياب حيث تم قتل 10 إرهابيين ومعالجة هاون من قبل طيران التحالف ومضافة من قبل طائرة سوخوي، كما عثرت على مدفع جهنم مع 10 صواريخ، فيما شرعت قطعات الرد السريع في الشرطة الاتحادية بالتقدم نحو أهدافها المرسومة في منطقتي المضيق وحصيبة الشرقية وبإسناد من قبل طيران التحالف وطيران الجيش وتمكنت من قتل 25 إرهابيا، كما تمكنت قوة تابعة للفوج الأول لواء المشاة 73 من إحباط محاولة تعرض في منطقة آلبو سودة وقتل 3 إرهابيين".

وخلال تطهير أحد الأماكن ضمن قاطع فرقة المشاة الثامنة في منطقة آلبو غانم تم العثور على وكر فيه مجموعة من عناصر داعش، وتم الاشتباك معهم وتمكنت القطعات من قتل 5 بينهم انتحاريان، كما قتلت قطعات الفوج الرابع إرهابيين اثنين أثناء تطهير منطقة البو سودة.

إلى ذلك، شرعت قطعات جهاز مكافحة الارهاب بتطهير منطقة الصوفية والشارع الرئيسي المؤدي إلى ساحة النافورة وتحرير العوائل المحتجزة ومعالجة الأهداف المعادية من قبل طيران التحالف والأسلحة الساندة. وأسفرت العملية عن قتل 15 إرهابيا وتكبيد "داعش" خسائر في الأسلحة والمعدات، كما تم إخلاء 13 مدنيا الى الحبانية.

من جهتها، نفذت طائرات التحالف الدولي 14 طلعة أسفرت عن قتل 25 إرهابيا وجرح اثنين آخرين وتدمير 6 مواقع دفاعية ومخبأ أسلحة وسلاح ثقيل وملجأ و4 خطوط إمداد و5 مراكز تجمع وحفارة.

وأضاف البيان، الذي تسلّمت "العربية.نت" نسخة منه، أن "اللواء الآلي الثالث في شرطة اتحادية، رصد رشاشة أحادية معادية وهي تقوم بإطلاق النار على قطعات اللواء في منطقة المضيق-حصيبة الشرقية حيث تم الرد عليها بسلاح SPG9 وتدميرها وقتل إرهابيين اثنين، بينما رصدت قوات الشرطة الاتحادية في منطقة جبال مكحول قرب قرية مسعود ضمن قاطع الفوج الأول اللواء 13 من شرطة اتحادية تجمعا للعدو يقدر عددهم بـ40 إرهابيا مع عدد من العجلات تم الرد عليه بقوة وبإسناد المدفعية مما أسفر عن تدمير التجمع بالكامل مع عجلاته، فيما نفّذت قيادة عمليات الجزيرة عملية أمنية في منطقة الجواعنة أسفرت عن قتل 8 إرهابيين وجرح 6 آخرين".

وفي قاطع عمليات صلاح الدين، نفِّذت عملية أمنية وبإسناد طيران القوة الجوية في منطقة جبال مكحول أسفرت عن تدمير عجلتين كانت تحمل أسلحة خفيفة وثقيلة تابعة لعناصر "داعش" الإرهابية وقتل من فيها وتدمير مفرزة هاون ومفرزة BKC. كما تم قتل 9 إرهابيين ومعالجة مدفع عيار 23 ملم وتدميره. وبناءً على معلومات عن تواجد أحد قيادي تنظيم "داعش" في منطقة تل كصيبة، طوقت قوة من فصيل طوارئ قيادة عمليات صلاح الدين المكان وتمكنت القوة من قتل الإرهابي والعثور على وثائق ومخطط يوضح أهداف التنظيم ونواياه.

وفي سياق متصل، واصل الطيران الحربي دك أوكار الإرهابيين حيث نفذ طيران القوة الجوية 15 طلعة على قواطع العمليات كافة، في حين نفذ طيران الجيش 22 طلعة على مختلف قواطع العمليات، في حين نفذ طيران التحالف الدولي 31 طلعة، مما أدى لقتل عشرات الإرهابيين وتدمير 4 عجلات واحدة منهن مفخخة مسلحة و34 موقعا قتاليا و18 مركز تجمع ومخبأ سلاح و4 ملاجئ و5 مراكز قيادة وسلاحين ثقيلين ودراجة نارية ومصدر إطلاق نار.