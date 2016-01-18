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المالكي "يغيّر" موقفه من التدخل الأميركي

المصدر: دبي - قناة العربية
نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق نوري المالكي
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دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق ورئيس كتلة دولة القانون، نوري المالكي، في تغير واضح لموقفه، إلى زيادة الدعم الأميركي والدولي للعراق خلال لقاء جمعه بالسفير الأميركي في بغداد، ستيورت جونز.

وأوضح بيان لمكتب المالكي أن جونز تعهد بمواصلة الدعم الأميركي لبغداد في المجالات كافة، خاصة العسكرية لمواجهة تنظيم "داعش"، والإنسانية لمساعدة النازحين.

وتأتي دعوة المالكي بعد طلب قدمته الحكومة العراقية لواشنطن من أجل المشاركة بقوات خاصة في عمليات ضد "داعش". وأشارت بغداد إلى أن هذه العمليات ستتم بالتنسيق مع القوات العراقية.

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