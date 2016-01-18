حملة إعلامية لـ"تدويل قضية ديالى" ونصرة أهاليها

أطلق عدد من الصحافيين والإعلاميين في ديالى والأنبار وصلاح الدين، حملة لنصرة أهالي ديالى، بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات أمنية.

وقال أحد مؤسسي الحملة، الصحافي سليمان الكبيسي، في تصريح لقناة "العربية"، إنه ومجموعة من الصحافيين والإعلاميين في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين أطلقوا حملة #‏تدويل_قضية_ديالى على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف "نصرة أهالي ديالى بسبب ما يتعرضون له من انتكاسة أمنية كبيرة وعمليات قتل واستهداف على الهوية وتدمير وحرق المساجد في محافظة ديالى".

‏‫من جهة أخرى، يعم الهدوء الحذر في قضاء المقدادية بعد حادثة التفجيرات والإعدامات التي قامت بها ميليشيات مسلحة عقب استهداف مقهى شعبي تبناه "داعش" الأسبوع الماضي.