العبادي في المقدادية بعد العنف الطائفي

مع توالي التنديدات بالعنف الطائفي الذي تشهده محافظة ديالى على يد ميليشيات الحشد الشعبي، توجه رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إلى قضاء المقدادية الذي شهد أحداثا طائفية مختلفة.

وكان المكتب الإعلامي للعبادي حذر من انتشار مقاطع فيديو مفبركة على حد تعبيره، تعود لما سماها سنوات فتنة الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مكتب رئيس الحكومة أنه بعد كل انتصار تحققه القوات العراقية ضد تنظيم داعش يلجأ التنظيم إلى محاولة تشتيت الانتباه عن الانتصارات بكافة الطرق.

وقال مكتب حيدر العبادي، إن الغرض من نشر هذه المقاطع هو إعادة أعمال العنف في البلاد، فيما دعا العراقيين إلى تجنب تداول مثل تلك التسجيلات.

الجبوري: الجماعات الإجرامية تباشر القتل وتهديم المساجد

من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ما حدث في محافظة بابل والبصرة والمقدادية بأنه مؤشر على خطورة الوضع.

وأشار إلى أن "السلاح المنفلت وعناصر الجماعات الإجرامية يجوبون الطرق، ويهددون أمن المجتمع، ويتغلبون على إرادة الدولة، ويباشرون التخريب والقتل وتهديم المساجد وتهديد السلم الأهلي، ويرفعون السلاح جهارا بوجه رجال الأمن حيناً، وبعلم وصمت، بل ومشاركة بعض المندسين من رجال الأمن حيناً آخر، ويصادرون إرادة الدولة وقرارها في مشهد لا يمكن تفسيره أو تبريره إلا في إطار الذهاب بالبلد إلى المجهول .