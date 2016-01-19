العراق.. الحكم بالإعدام على اثنين من المنتمين إلى داعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً على اثنين من المنتمين إلى تنظيم "داعش" أدينا بارتكابهما عمليات اغتيال.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، القاضي عبدالستار بيرقدار، إن "الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى اثنين من المنتمين إلى تنظيم داعش".

وتابع بيرقدار قائلاً إن "أحدهما ألقي القبض عليه واعترف بأن شريكه موقوف مع عجلته في مركز شرطة المأمون بسبب حادث دهس"، مشيراً إلى أن "الاعترافات أفادت بوجود مجموعة من الأسلحة الرشاشة والكاتمة في العجلة المحجوزة".

كما ذكر أن "قوة أمنية انتقلت إلى مركز الشرطة وتفحصت العجلة وتبين فعلاً وجود هذه الأسلحة مخبأة في قواطع مصطنعة قرب المقود".

وفيما أكد أن "المتهمين اعترفا بارتكابهما العديد من العمليات الإرهابية والاغتيالات"، لفت إلى أن "المحكمة أصدرت بحقهما قراراً بالإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".