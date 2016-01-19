العراق.. مفاوضات لشراء طائرات هليكوبتر ألمانية وإيطالية

أجرت وزارة الداخلية العراقية المراحل الأخيرة من جولة التفاوض مع شركتي ايرباص الألمانية وأوكستا الإيطالية لتجهيز قواتها بطائرات هليكوبتر.

وقال بيان للوزارة إن "الجولة التفاوضية تضمنت مناقشة معمقة وبحث جميع جوانب العروض المقدمة"، لافتة إلى أن "توجيهات الوزير سالم الغبان قد تركّزت على ضرورة تعديل عروض الشركات المتنافسة بما ينسجم وتوجهات وزارة الداخلية وتطلعاتها ويتوافق مع مبادئ عمل الوزارة".

وأوضح البيان، الذي تابعته "العربية.نت" أن "الحاجة الملحة برزت لتزويد وزارة الداخلية بطائرات هليكوبتر مع تطور عمل الوزارة ودخولها في ميادين متعددة لم يسبق لها أن تخوض غمارها على المستويين الأمني والخدمي"، مشددة على أنه "سيحقق طفرة نوعية في تاريخ عمل الوزارة".

يشار إلى أن طائرات الهليكوبتر، التي تسعى الوزارة لضمها، متعددة المهام، وتستخدم لنقل القوات الخاصة والشخصيات، وكطائرات استطلاع ومراقبة وبحث، إضافة إلى استخدامها أيضاً بأعمال الإنقاذ والإخلاء الطبي وفوائد متعددة لعمل وزارة الداخلية.