خلال عامين.. مقتل 19 ألف مدني بالعراق

أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء بأن 19 ألف مدني قتلوا بالعراق خلال عامين معتبرة ذلك "خسائر بشرية مخيفة".

وفي تقرير، نددت المنظمة الدولية بالآثار "الخطيرة والكبيرة" للنزاع في العراق على المدنيين مع سقوط 18802 قتيل و36245 جريحاً بين المدنيين بين الأول من يناير 2014 و31 أكتوبر 2015.

كما أن عدد النازحين بلغ 3,2 ملايين شخص منذ يناير 2014 بينهم أكثر من مليون طفل.

ولاحظت المنظمة أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير من تلك الموثقة.

وجاء في تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن معاناة المدنيين في العراق "فظيعة". وأوردت المنظمتان أن تنظيم داعش "يستمر في ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بشكل منهجي وعلى نطاق واسع".

وأضاف التقرير أن "هذه الأعمال قد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة".

ووثق التقرير أيضاً العثور على مقابر جماعية عدة بما في ذلك في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ثم استعادتها القوات الحكومية. وبعض هذه المقابر يعود إلى عهد صدام حسين. وعثر في إحداها على 377 رفاتاً منها لنساء وأطفال.