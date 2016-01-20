العراق.. 19 ألف قتلوا و3500 بيعوا في "سوق النخاسة"

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق رافينا شامداساني أن قرابة الـ19 ألف مدني قتلوا فيما أصيب 36 ألفا آخرون خلال عامين في المعارك التي خاضتها القوات العراقية ضد تنظيم داعش .

ووثق تقرير مشترك صادر عن مفوضية حقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة في العراق، ومكتب المفوض السامى فى جنيف ، مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات بيع طالت 3500 شخص في سوق النخاسة معظمهم من النساء والأطفال من الإيزيديين الذين اختطفوا من قبل داعش.

وكشف التقرير الأممي الذي صدر الثلاثاء حول "التأثير الشديد والواسع النطاق على المدنيين في الصراع الدائر في العراق" أن "عدد القتلى المدنيين في الفترة من مطلع يناير 2014 حتى نهاية أكتوبر 2015، بلغ 18 ألف و802 شخصًا، وعدد الجرحى 36 ألف و245 شخصًا".

وأوضح التقرير أن "عدد النازحين داخليًا في نفس الفترة، بلغ 3.2 مليون شخص، بينهم نحو مليون طفل".

إلى ذلك، ذكر التقرير أن "العنف الذى يتعرض له العراقيون مذهل كما أن داعش لا يزال يواصل ارتكاب العنف وانتهاك القانونين الدولي، والدولي الإنساني، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع"، مشيرًا أن "ما يقوم به داعش في بعض الحالات يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية".

قتل أطفال وعبودية جنسية

وذكر التقرير حالات عن قتل الجنود الأطفال الذين فروا من القتال في الخطوط الأمامية في الأنبار، مضيفًا أن المعلومات الواردة تشير أن "ما بين 800 و900 طفل في الموصل كانوا قد اختطفوا من قبل التنظيم للتدريب الديني والعسكري، بينما تعرض الأطفال والنساء للعنف الجنسي لاسيما في شكل من أشكال العبودية الجنسية".

انتهاكات الميليشيات

كما كشف التقرير الأممي "الانتهاكات والتجاوزات للقانونين الدولي لحقوق الإنسان والإنساني الدولي، التي تقوم بها قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها بما في ذلك الميليشيات والقوات القبلية ووحدات التعبئة الشعبية والبيشمركة".

وأشار التقرير إلى "عمليات قتل غير قانونية، وخطف ترتكبها بعض العناصر المرتبطة بالميليشيات الموالية للحكومة"، فيما حذر من أن عمليات القوات الموالية للحكومة يثير القلق كونها تتم دون اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين.

ولفت التقرير أنه تم اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في عدة أماكن، بما في ذلك مناطق استعادتها الحكومة من داعش وكذلك مقابر من عهد صدام حسين"، لافتًا أن "واحدة من المقابر كانت تحتوى على 377 جثة بينها نساء وأطفال".

وبحسب التقرير حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "جان كوبيس" الحكومة العراقية، على استخدام جميع الوسائل لضمان القانون والنظام إضافة إلى ضرورة العودة الطوعية للنازحين لمناطقهم الأصلية، ولفت التقرير أن تلك مهمة ذات أهمية قصوى بالنظر إلى الموجة الأخيرة من أعمال العنف والقتل، التي هي غالبًا ذات طبيعة طائفية ولاسيما في ديالى وبغداد.