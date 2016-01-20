انتهاكات ديالى.. تشكيك في محاسبة المتورطين

شكك اتحاد القوى السنية في إمكانية الحكومة ملاحقة المتورطين في انتهاكات ديالى باعتبارهم مدعومين من جهات إقليمية.

وطالب محمد الحلبوسي، عضو مجلس النواب العراقي عن اتحاد القوى السنية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ خطوات أكثر جدية لتقديم المتطورين في مجازر قضاء المقدادية للقضاء، مشككا في الوقت نفسه في قدرة الحكومة على محاسبتهم باعتبارهم مدعومين من جهات إقليمية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل الثلاثاء إلى المقدادية في زيارة تفقدية، مشدداً على محاسبة أي متورط في الانتهاكات الطائفية التي حصلت.