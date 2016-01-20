حرس الحدود الأردني يحبط محاولة تسلل من العراق

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية صباح الأربعاء، محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الحدود الأردنية قادماً من العراق بعدما أصابته، وفق بيان الجيش الأردني.

ونقل البيان المقتضب عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله بأن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل لشخص، حاول اجتياز الحدود من الأراضي العراقية إلى الأراضي الأردنية بقصد التسلل، مشيراً إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى إصابته بأحد الأطراف السفلية وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.

وتشهد الحدود الأردنية مع جانبي السوري والعراقي عمليات تسلل وتهريب حيث تعامل الجيش مع الكثير من تلك العمليات التي تشكل قلقاً للمملكة من تسرب عناصر داعش أو من المنظمات الإرهابية الأخرى إلى أراضيه.

يشار إلى أن طول الحدود الأردنية مع العراق تبلغ 181 كيلو مترا، فيما تبلغ مع الجانب السوري أكثر من 370 كيلومترا.

