غارة للتحالف تستهدف "بيت مال" داعش بالموصل

قال متحدث باسم الجيش الأميركي إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ غارات أصابت "نقطة جمع أموال" في مدينة الموصل التي يتخذ منها تنظيم داعش معقلا في شمال العراق يوم الاثنين الماضي.

وأضاف المتحدث أن عدد الغارات ضد أهداف من هذا النوع في العراق وسوريا ارتفع إلى 9.

وقال الكولونيل ستيف وارين في بيان بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الأربعاء "هذه ثاني غارة في الموصل خلال أسبوعين ضد أهداف مالية لداعش".

وذكر أيضا أن التحالف كان مستعدا للقبول بوقوع "بعض" الخسائر في صفوف المدنيين في الغارة.

وتابع "نعم.. كنا مستعدين للقبول بوقوع خسائر بين المدنيين في إطار هذه الغارة ضد أهداف مالية.. هذا أمر محزن ولا نريد حدوثه."

لكنه أضاف أن التقديرات الأولية أظهرت أن عدد الضحايا المدنيين أقل من 10.

وقال وارين إنه بالإضافة للغارات على الموارد النفطية لداعش فإن استهداف نقاط التجميع الخاصة بالتنظيم يؤتي ثماره.