قصف شاحنتي نفط لداعش بالرمادي

قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة في بيان الأربعاء إن واشنطن وحلفاءها نفذوا 14 ضربة في العراق الثلاثاء ضد تنظيم داعش وركزوا على مدينة الرمادي، حيث أصابت ست ضربات عدة أهداف.

ووفقا للبيان، فقد أصابت الضربات الست شاحنتين من شاحنات البترول ومواد التشحيم التابعة للتنظيم، إلى جانب مبنى تابع له وعبوتين ناسفتين وثلاثة مواقع قتالية، كما دمرت نظاماً لإطلاق قذائف المورتر.

وقالت قوة المهام المشتركة إن ضربات أخرى نفذت قرب خمس مدن أخرى هي الحبانية وحديثة وكسك والموصل وسنجار، واستهدفت عدة وحدات تكتيكية ودمرت مبنى و19 موقعا قتالياً ومركبات وأهدافاً أخرى.