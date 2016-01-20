سعي عراقي إلى شراء السلاح من مصر

وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددا من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة وقياداتها في مختلف الأسلحة والصنوف في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام. وفي الأثناء، كشفت مصادر عراقية عن أن أحد أهداف الزيارة تجهيز مصر للقوات العسكرية العراقية بالسلاح.

وقال بيان لمكتب إعلام الوزارة، إن "العبيدي توجّه فور وصوله القاهرة إلى قصر الاتحادية، حيث التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأطلعه على تطورات الموقف القتالي للقوات المسلحة العراقية والانتصارات التي تحققها على المجاميع الإرهابية على مختلف الجبهات"، مؤكداً على "ضرورة أن يبادر الأشقاء العرب بدعم العراق وتقديم الإسناد له".

ونقل البيان عن الرئيس المصري، تأكيده "موقف مصر الثابت في دعم العراق في المجالات كافة واستعدادها لتفعيل أوجه التعاون العسكري بين البلدين"، مثمناً "التضحيات العظيمة للشعب العراقي ودفاعه الباسل عن مقدراته الوطنية في مواجهة قوى الإرهاب".

وفي سياق متصل، استقبل وزير الدفاع المصري الفريـق أول صدقي صبحي ظهر يــــوم الثلاثـــاء، في مقر وزارة الدفاع المصرية وزير الدفاع خالد العبيدي والوفد المرافق له.

وتحدّث بيان للدفاع العراقية، عن "مراسيم استقبال رسمية للعبيدي شارك فيها عدد من قادة وزارة الدفاع المصرية"، مشيرة إلى أن "الجانبين وبعد انتهاء مراسيم الاستقبال جرت بينهما جولة المباحثات الأولى".

وكشف بيان الدفاع عن أن "المباحثات تناولت البحث في آفاق تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكرية وسط أجواء أخوية بناءة ورغبة مشتركة لوضع آليات عملية للارتقاء بالتعاون العسكري المشترك بينهما في المجالات كافة".

وكانت مصادر عراقية مطلعة قد ذكرت أن أحد أهم ملفات زيارة وزير الدفاع العراقي إلى مصر، هو تجهيز القوات العراقية بالسلاح، وفقاً لمتطلبات الحرب على تنظيم داعش، ومحاولة شراء السلاح عبر الدفع بالآجل وذلك لما يعانيه العراق من تدهور في اقتصاده المعتمد على النفط في غالبيته.