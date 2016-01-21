العبادي يشكك في صلة إيران بـ3 أميركيين مفقودين بالعراق

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، إن الأميركيين الثلاثة الذين اختفوا بالعراق الأسبوع الماضي مفقودون وحسب، وإنه يتشكك بقوة في علاقة إيران بالأمر.

وسئل العبادي في بداية اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في دافوس عما إن كان يعتقد بوجود صلة لإيران باختفاء الأميركيين الثلاثة، فقال إنه يتشكك في ذلك بقوة، وإنه لا يعرف إن كانوا قد خطفوا وكل ما هو معروف أنهم مفقودون وحسب.

وكانت مصادر في الشرطة العراقية قالت إن الأميركيين اختفوا ولم يختطفوا.

واشنطن أكدت أن الأميركيين الثلاثة يعملون مقاولين أو مدربين في شركات أميركية بمطار بغداد الدولي قبل اختفائهم، كما أبلغتهم الشركة التي يعملون بها.