العراق.. مقتل 63 داعشيا بينهم 10 قناصين بالأنبار

أعلنت "خلية الإعلام الحربي" عن موجز فعاليات قطعاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مختلف قواطع العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكّدة مقتل أكثر من 63 إرهابيا بينهم 10 قناصين، والاستيلاء على معمل للتفخيخ، فضلا عن إحراق أوكار ومخازن عتاد وتفجير العديد من الألغام والعبوات الناسفة.

وقالت الخلية في بيانها إن "مفارز هندسة الفرقة العاشرة قامت بتطهير المنازل وإزالة العبوات الناسفة وتطهير طرق الإمداد وعمل السواتر في منطقة البوعيثة، فيما قامت مفارز الكورنيت التابعة إلى لواء المشاة الخمسين بتوجيه ضربات صاروخية أدت إلى قتل 6 من عناصر داعش الإرهابي في منطقة البوعيثة، أما مفارز هندسة الفرقة الثامنة فقد قامت بتطهير الطريق من جسر القاسم إلى تل مشهيدة، وأسفرت العملية عن تدمير 20 عبوة ناسفة وتفكيك 68 عبوة ناسفة".

وأشار الموجز إلى "مباشرة قطعات الفرقة الثامنة بتطهير منطقة السجارية باتجاه منطقة جويبة ومن محورين، وتم أخذ موضع دفاعي أمام تل مشهيدة من جهة السجارية بعد رفع العبوات ومعالجة المواضع وقتل 10 قناصين وتدمير عجلة مفخخة ووكر عبارة عن مستودع للأسلحة وقاذفات آر بي جي 7 والاعتدة، وقتل مجموعة من عناصر داعش كانوا يتحصنون داخله، بينما استولت قطعات قيادة العمليات الخاصة في الصوفية على معمل تفخيخ وإخلاء 7 مدنيين".

إلى ذلك، "قام طيران التحالف بتدمير صهريج في منطقة البوبالي وعجلة ومقتل 4 إرهابيين في منطقة البوعيثة شمال الرمادي، فيما قامت الفرقة الثامنة بحرق عجلتين نوع كيا تحمل إحداهما منصة إطلاق صواريخ وقتل 3 إرهابيين وجرح أربعة آخرين".

وتحدّثت الخلية، عن "مواصلة القوات الأمنية في عمليات بغداد والفرق المرتبطة بها تقدمها لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة، حيث تمكنت هذه القطعات في منطقة الثرثار والمناطق المحيطة بها من قتل 10 إرهابيين ومعالجة20 عبوة ناسفة، وقتل إرهابي وتدمير عجلتين للعدو وقتل من فيهما في مناطق الكرمة وناظم التقسيم".

وفي سياق متصل، "نفذ طيران الجيش العراقي وبالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش عددا من الضربات الجوية المؤثرة لمجاميع داعش الإرهابية أسفرت عن قتل 20 منهم وحرق وتدمير ثلاث دراجات نارية وإعطاب مدفع مقاوم للطائرات عيار 23 ملم في منطقة السجارية ضمن قاطع عمليات الأنبار، فيما نفذ طيران التحالف 22 طلعة جوية في الرمادي أسفرت عن مقتل 9 إرهابيين وتدمير 9 خطوط إمداد وملجأ و3 مواقع قتالية وعجلتين مفخختين ومدفع وهارون وسلاحين ثقيلين".