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صفقة أسلحة أميركية إلى العراق بقيمة ملياري دولار

المصدر: دبي - قناة العربية
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قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الحكومة وافقت على بيع العراق قنابل ذكية وصواريخ "إيه آي إم" وذخائر أخرى يحتاجها للحفاظ على القدرات القتالية لأسطوله، المكون من 36 مقاتلة "إف-16" في صفقة تصل قيمتها إلى مليار و95 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني إنها أخطرت الكونغرس بالصفقة المقترح بيعها إلى العراق في إطار حربه على "داعش".

وأكدت الوكالة أن الصفقة المقترحة - التي تتضمن أيضاً دعماً فنياً وعمليات بالقواعد وأعمال صيانة وقوة عاملة - ستتطلب إقامة نحو 400 من العاملين الأميركيين في العراق حتى عام 2020.

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