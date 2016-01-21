صفقة أسلحة أميركية إلى العراق بقيمة ملياري دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الحكومة وافقت على بيع العراق قنابل ذكية وصواريخ "إيه آي إم" وذخائر أخرى يحتاجها للحفاظ على القدرات القتالية لأسطوله، المكون من 36 مقاتلة "إف-16" في صفقة تصل قيمتها إلى مليار و95 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني إنها أخطرت الكونغرس بالصفقة المقترح بيعها إلى العراق في إطار حربه على "داعش".

وأكدت الوكالة أن الصفقة المقترحة - التي تتضمن أيضاً دعماً فنياً وعمليات بالقواعد وأعمال صيانة وقوة عاملة - ستتطلب إقامة نحو 400 من العاملين الأميركيين في العراق حتى عام 2020.