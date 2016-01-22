أميركا: مقتل مدنيين اثنين في غاراتنا بسوريا والعراق

قال الجيش الأميركي اليوم الجمعة إن مدنيين اثنين قُتلا وأصيب أربعة آخرون في غارات جوية ضد أهداف لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا بين 4 و17 يوليو 2015.

وهذه هي المرة الرابعة فقط منذ بدء الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في 2014 التي تكشف فيها القيادة المركزية للجيش الأميركي عن ضحايا مدنيين بعد تحقيقات داخلية. وقبل أيام أفادت القيادة المركزية بمقتل ثمانية مدنيين على الأرجح في غارات جوية بين12 أبريل و4 يوليو 2015.

وتظهر بيانات الجيش الأميركي تنفيذ 9782 غارة للتحالف اعتبارا من 19 يناير بواقع 6516 غارة في العراق و3266 في سوريا.

وقُتل المدنيان في غارات في 4 و11 يوليو الماضي قرب الرقة معقل "داعش" في سوريا، وفقاً لبيانات القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وقال الكولونيل باتريك رايدر من سلاح الجو الأميركي وهو المتحدث باسم القيادة المركزية: "لا أعتقد أننا بحاجة لذكر دناءة تنظيم داعش الذي يواصل عناصره الاختفاء بين المدنيين الأبرياء وفي المناطق المأهولة في محاولة لتجنب الغارات".

وقال رايدر إنه منذ بدء الحملة الجوية وردت مزاعم عن مقتل 120 مدنيا بينها 87 حالة تبين عدم صدقها. وأضاف أن القتيلين الجديدين رفعا العدد المرجح للضحايا المدنيين إلى 16.

وقال بيان للقيادة المركزية إنه في إحدى الحالات قتلت غارة جوية استهدفت 16 جسرا أحد المدنيين على الأرجح كان يستقل شاحنة بمقطورة. وأضاف البيان أن مدنيا آخر قتل في تفجير ثانوي من سيارة قرب هدف ضربته الطائرات.

وتابع البيان أن أربعة آخرين أصيبوا في ثلاث غارات بسوريا والعراق.

وقال البيان: "في كل الحالات التي صدرت اليوم قضت التقييمات بوقوع ضحايا مدنيين رغم اتساق الغارات مع قانون الصراعات المسلحة واتخاذ جميع الاحتياطات الملائمة".