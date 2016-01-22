البصرة تحتضن مؤتمرا لتنسيقيات التظاهرات في 10 محافظات

عُقد في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، المؤتمر الأول لتنسيقيات التظاهرات في 10 محافظات منها بغداد والحلة والديوانية والبصرة والسليمانية وديالى وميسان وعدد من المحافظات الأخرى لتشكيل جبهة شعبية تؤيد وتساند مطالب المتظاهرين في عموم العراق.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حيدر عبدالأمير، إن "الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو إعلان جبهة معارضة أو جبهة إصلاح سيطلق عليها اسم الجبهة الشعبية" على أن تشارك بها أي شخصية تابعة لجهة سياسية حالية. وأضاف عبدالأمير أن "التوصيات ستتركز على الوضع باعتبار أن التظاهرات حققت جزءا من أهدافها، ولكنها لم تحقق أهم النقاط الجدلية المتمثلة بتغيير شخصيات سياسية وتغيير النظام العام".

من جانبه، قال شيركو عبدالله، وهو أحد منسقي تظاهرات السليمانية، أنه "حان الوقت لإيقاف استئثار الأحزاب السياسية بالسلطة والأموال وخير دليل محافظة البصرة التي تعاني من إهمال كامل ونقص شديد في الخدمات وهي تمول 80% من ميزانية العراق".

هذا.. ويأتي هذا المؤتمر في وقت لا تزال المظاهرات تخرج كل جمعة في بعض المحافظات غير أنها فقدت زخمها واهتمام الحكومة أو القوى السياسية بها، الأمر الذي دفع منسقي التظاهرات للتفكير الجدي بضرورة توحيد الجهود لقيادة التظاهرات في المرحلة المقبلة.