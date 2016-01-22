الجبوري: تنتظرنا معركة تتمثل بإعادة إعمار المدن المحررة

أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن "الانتصارات التي تتحقق يومياً في محافظة الأنبار تعكس قدرة القوات الأمنية وأبناء العشائر على مواجهة الإرهاب وسحقه"، مشيراً إلى أنها "تدحض بشكل كامل أي شعور قد يتحدث عن كون تلك المناطق حاضنة الإرهاب بفعل انتفاضة أبنائها وبسالتهم من جهة أخرى". كما ثمّن في الوقت ذاته دور قوات التحالف الدولي في ذلك.

وجاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه، الخميس، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول لويد أوستن، والوفد المرافق له.

وذكر بيان لمكتب مجلس النواب الإعلامي، الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مفصل لطبيعة الأوضاع الميدانية والجهود المبذولة لتحرير بقية المناطق التي تحتلها عصابات داعش الإرهابية".

كذلك نقل عن الجبوري قوله: "تنتظرنا اليوم معركة من نوع آخر تتمثل بإعادة إعمار وتأهيل المدن المحررة وتطبيع الأوضاع فيها والتي لا تقل أهمية عن المعركة مع داعش، خصوصاً مع الوضع الاقتصادي الذي خلفه انخفاض أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "التفكير في هذا الملف لا يمكن أن يتم بعيداً عن مشاركة المجتمع الدولي ودعمه".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث أيضاً ملف محافظة نينوى وخطط تحرير مدينة الموصل، خاصة فيما يتعلق بمساهمة أبناء المحافظة في عمليات التحرير وإيجاد مساحات أوسع للتدريب والتأهيل والانعكاسات الإيجابية لذلك".