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العراق.. دفن أكثر من 700 جثة لداعش بالرمادي

المصدر: بغداد – جواد الحطاب
جثث قديمة لمقاتلي داعش في العراق "أرشيفية"
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كشف مصدر أمني مطلع أن القوات الأمنية وخلال معارك تطهير الرمادي خلال الأيام الماضية تمكنت من قتل أكثر من 700 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أنه "تم دفن جثثهم في مواقع بديلة في الرمادي، وقسم من الجثث مازالت تحت أنقاض المباني".

وأضاف المصدر الذي لم يشأ الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية نقلت هذه الجثث ودفنتها بمواقع بديلة، مع أخذ صور لقتلى الإرهاب ورفع بصماتهم وتفتيش ملابسهم للكشف عن هوياتهم".

وفي سياق متصل، أعلنت "خلية الإعلام الحربي" أن "الفرقة الخامسة بالجيش العراقي دمرت 3 معسكرات لعناصر داعش الإرهابي في منطقة نفط خانة، التابعة لقضاء خانقين في ديالى"، مشيرا إلى أن "هذه المعسكرات تحتوي على عدد كبير من العبوات والأحزمة الناسفة وعجلة مهيّأة للتفخيخ ضمن قاطع عمليات دجلة".

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