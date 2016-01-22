المقاتلات الفرنسية تفشل هجوماً لداعش في الموصل وتلعفر

كشفت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ الطيران الفرنسي ضربات جوية على مناطق الموصل وتلعفر، وفقاً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وأشار بيان للقيادة إلى أن "الضربات الجوية أفشلت هجوماً مؤكداً لعناصر داعش الإرهابي، وأسفرت عن تدمير تجمع لرتل في قرية الجفار قرب زغبتون و4 عجلات، وتدمير تجمع في قرية الرفيع، و5 عجلات تحمل أحادية، وإحراق صهريج مفخخ و3 عجلات تحمل أحاديات شرق قرية ذريان".

وذكر البيان أن "قاطع الفتحة غرب بيجي، قد تم فيه تدمير معمل للجص يستخدم وكراً لداعش، فضلاً عن تدمير أربعة تجمعات للمتطرفين كانت متوقفة قرب قرية بريج شمال الفتحة قرب نهر دجلة. كذلك قصفت الطائرات الفرنسية صهريجاً ودمرته، إضافة إلى إبادة رتل بالكامل للعجلات وقتل من فيه شرق حقل علاس، وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة".