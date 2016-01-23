اتحاد القوى العراقية يرحب بنشر قوات أميركية لقتال داعش

رحب اتحاد القوى العراقية بفكرة نشر قوات برية أميركية لمحاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار في العراق.

وأضاف النائب محمد الكربولي، عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى، أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة الإرهاب ستساعد في هزيمة "داعش" والإسراع باستعادة المدن السنية من قبضة التنظيم.

يأتي هذا بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أن الولايات المتحدة ستنشر قوات برية أميركية في العراق، وذلك في تطور يتجاوز مواقف إدارة باراك أوباما السابقة بعدم التدخل البري لهزيمة "داعش".

ووفق كارتر، فإن مهمة القوات البرية ستكون قطع خطوط الإمداد بين سوريا والعراق واستعادة السيطرة على مدينتي الموصل والرقة، المعقلين الرئيسيين لـ"داعش"، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل القوات العراقية والإشراف على معركة هزيمة التنظيم.

وكانت فكرة التدخل الأميركي في العراق كانت لتجد عدم ترحيب من أغلب الساسة العراقيين ومن حكومة حيدر العبادي بالذات، غير أن تطورات الأوضاع على الأرض غيرت ربما من مواقف الساسة العراقيين والحكومة التي باتت تقبل بالتدخل الأميركي.

على الجانب الآخر، وفي ظل أن القوى السنية هي المتضرر الأكبر من تمدد "داعش" في مدنها، أعلن اتحاد القوى العراقية دعمه للتدخل البري الأميركي في العراق، مضيفا أن هذا التدخل سيساعد في استعادة المدن السنية وتدريب وتسليح وتدريب أبناء العشائر في ظل عدم تجاوب الحكومة مع هذا المطلب والاعتماد على ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية المتهمة بارتكاب تجاوزات بحق السنة.