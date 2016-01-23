العبادي: 2016 هو عام التخلص من داعش عسكرياً

شكا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من أن بلاده لم تحصل على الدعم الكبير المطلوب لمحاربة تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن "العراق على خط المواجهة، وسيكون 2016 عام التخلص من داعش عسكرياً رغم التحدي المالي المتمثل بانخفاض أسعار النفط عالمياً".

وذكر العبادي، في كلمته بالجلسة العامة التي استضافها المنتدى الاقتصادي في دافوس مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، أن "العراق يحقق الانتصارات على داعش. وكان آخرها الانتصار الكبير في الرمادي الذي أدهش العالم"، لافتاً إلى أن "هناك من يمول داعش ويثير النعرات الطائفية، وهو أمر يستفيد منه التنظيم".

وتابع قائلاً إن "هناك ثقة كبيرة بالقوات المسلحة، وعازمون على تحقيق الانتصار النهائي على هذه العصابات الإرهابية".