العراق.. مقتل 32 متطرفاً خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت "خلية الإعلام الحربي" إيجازها اليومي بمجمل فعاليات قطعاتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، وعلى مختلف قواطع العمليات، مشيرة إلى مقتل 32 إرهابياً وتنفيذ 37 طلعة قتالية قام بها الطيران العراقي والدولي.

وذكرت الخلية في بيان لها أن "قطعات عمليات الأنبار ما زالت تقوم بتطهير منطقة البوغانم بمحاذاة نهر الفرات ومحطة كهرباء الصوفية من العناصر الإرهابية، بعد أن وجهت آمرية المدفعية نيران مدفعيتها لإسناد القطعات المتقدمة، فيما اشتبكت فرقة الرد السريع مع العدو بالرمانات اليدوية، ما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين وجرح 10 في منطقة حصيبة الشرقية".

وتابع البيان، الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن "قيادة عمليات سامراء دمرت كتيبة دبابات الأولى لواء مدرع 34 في منطقة مكيشيفة عجلة وقتلت مستقليها، مع عجلة تحمل رشاشة وقتل من فيها، فيما قامت قوة أمنية بغارة على تجمع للعدو في الزورة بجزيرة سامراء وكبّدته خسائر بعد الاشتباك معه"، فيما دمرت "قوات عمليات صلاح الدين عجلة تحمل مدفع 23 ملم ودراجة نارية، بينما قام لواء المشاة 66 وبإسناد دبابة تي 72 في مفرق الصينية بحرق وتدمير عجلة نوع كيا، وقتل 8 إرهابيين كانوا بالقرب من العجلة".

كذلك شرعت قطعات الفرقة الخامسة والقطعات الملحقة بها في عمليات دجلة بتنفيذ الصفحة الثانية لواجب البحث والتفتيش في منطقة جبال قزلاقز والتلال المحيطة بها، وأدت النتائج إلى العثور على عدد من الأحزمة الناسفة وجليكانات تحتوي على مادة C4 تم تفجيرها من قبل مفارز المعالجة، وعلى معسكر لتدريب الإرهابيين كان مفخخاً بالكامل بمنطقة عبدالله الحطام شمال شرق ديالى، كما تم تدمير المعسكر بالكامل من قبل طيران الجيش العراقي".

وتحدثت الخلية عن قيادة عمليات بغداد حيث تمكنت القوات الأمنية من قتل إرهابيين اثنين وجرح آخرين، ومعالجة عدد من العبوات الناسفة وتدمير وكر للإرهابيين في منطقة الثرثار، فيما تمكنت قوة أخرى من تدمير مضافتين وعجلة تحمل إرهابيين مسلحين ومعالجة 4 أهداف في مناطق الرعود، اللهيب، والعبيد.

وفي سياق متصل، "حلق أبطال القوة الجوية وطيران الجيش فوق جميع قواطع القتال، فكان عدد طلعات القوة الجوية العراقية 6 وطيران الجيش 14، حيث دمرت أحادية وعجلتين تحمل أشخاصاً في منطقة الزركة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بضربة جوية من قبل طيران الجيش، فيما نفذ طيران التحالف الدولي 17 طلعة جوية في تلعفر والموصل والشرقاط والأنبار، فتم تدمير عجلة وقتل 4 إرهابيين في الموصل، وتدمير 3 مواقع قتالية وهاون وقتل 6 إرهابيين في الشرقاط، وتدمير تجمع لعصابات داعش في منطقة جوبة ضمن قاطع عمليات الأنبار، واستهداف طريق يستخدمه الإرهابيون مع قتل 8 من عناصرهم وإصابة 3 أخرين وتدمير 4 خطوط إمداد ومركزين تجمع وعجلة مفخخة".