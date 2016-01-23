برلين تدعو كردستان العراق لحصر الأسلحة بالأكراد

دعت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، حكومة إقليم كردستان العراق إلى التأكد من أن الأسلحة الألمانية التي تسلم إلى سلطات الإقليم تبقى محصورة بالمقاتلين الأكراد بمواجهة تنظيم "داعش".

وذكرت شبكتا تلفزة ألمانيتان "في دي ار" و"ان دي ار" أن أسلحة ألمانية سلمت إلى كردستان العراق مثل رشاشات من نوع "جي ثري" ومسدسات، شوهدت وهي تباع في بعض الأسواق شمال العراق.

أما صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" فقالت إنه على الأرجح فإن مقاتلين من البيشمركة قاموا ببيع أسلحتهم هذه لتمويل "سفرهم إلى أوروبا".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارتن شافر، في مؤتمره الصحافي اليومي: "لقد طلبنا من ممثل هذه الحكومة الإقليمية (كردستان العراق) القدوم إلى مقر وزارة الخارجية".

وقال شافر: "نريد من حكومة كردستان والمسؤولين من البيشمركة العمل على الفور وبشكل مناسب لكشف حقيقة هذه المعلومات"، مضيفاً أن "أعمالاً من هذا النوع، في حال تأكدت، لا بد أن تتوقف على الفور وبشكل كامل".

وكانت ألمانيا في ختام نقاش محتدم قد وافقت في أغسطس 2014 على إرسال معدات عسكرية إلى المقاتلين الأكراد شمال العراق في قتالهم ضد "داعش".