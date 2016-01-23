شرطة الأنبار تتسلم رسمياً الملف الأمني للرمادي

أعلن قائد شرطة الأنبار أن قواته تسلمت الملف الأمني في مركز مدينة الرمادي وفق خطة أمنية معدة سابقا.

وأكد أنهم بحاحة إلى فرق عمل هندسية لمعالجة المتفجرات، ورفع العبوات الناسفة والألغام من شوارع مركز المدينة.

ورغم إعلان الحكومة العراقية استعادة الرمادي فإن الاشتباكات مع تنظيم داعش لاتزال مستمرة.

حيث شهد المحور الشمالي للرمادي مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة وتنظيم داعش أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين، بينهم القيادي البارز المدعو أبو عائشة المصلاوي في منطقة البو ذياب قرب مقر عمليات الأنبار، حسب ما أكده قائد عمليات محافظة الأنبار.

كما أن الفرق الهندسية الهندسية تمكنت من تفكيك وتفجير عشرات العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في منطقة البوذياب من الضفة الشمالية لنهر الفرات.

وتقدمت القوات العراقية في المحور الشرقي للمدينة، القوات المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب وشرطة المحافظة مدعومين بأبناء العشائر، تحت غطاء جوي للطيران العراقي وطيران التحالف الدولي.

وتعتبر مناطق السجارية وجوبية وحصيبة آخر معاقل تنظيم داعش شرق الرمادي، ورغم محاولات القوات العراقية اقتحام هذه المناطق فإن كثرة انتشار الألغام المزروعة في الطرقات حالت دون تقدم ملحوظ للقوات الأمنية في الساعات الأخيرة، حسب ما أكدت المصادر الأمنية.

من جهة أخرى، أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادي رزيج، أن وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى التحالف الدولي، قد زودوا شرطة المحافظة بعدد من العجلات المصفحة والأسلحة والعتاد للمشاركة في العمليات العسكرية ومسك الأرض بعد تطهير الرمادي بالكامل.

وأكد أن هذه الأسلحة ستعطي دافعا قتاليا ومعنويا للشرطة للاستمرار بالعمليات العسكرية.