سليم الجبوري: 10 رؤساء وممثلو 40 دولة يحضرون إلى بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أبرز ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده الجبوري في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العامة لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية، والذي أشار فيه إلى حضور 10 رؤساء دول، وممثلين لـ40 دولة شقيقة وصديقة.

ونقل المكتب في بيان له قول الجبوري إن "العراق تسلم رئاسة المؤتمر وفق جدول الأعمال المقرر يوم الأحد"، مبينا أن "استجابة الدول لحضور المؤتمر كانت كبيرة وعالية وغير متوقعة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا".

وأكد الجبوري أن "أكثر من 10 رؤساء دول سيحضرون المؤتمر، ومجموع الدول الحاضرة وصل إلى 40 دولة تقريباً"، لافتا إلى أن "العراق سيأخذ دوره المنشود في ريادة وقيادة الأمة العربية والإسلامية ورأب الصدع وإزالة التوترات الحاصلة".

يذكر أن هناك بيانا ختاميا شاملا يمثل خلاصة مقررات اللجان المختصة، فضلا عن بيان بغداد الذي سيتضمن القضايا التي تشير إلى أهمية تظافر وتعاون الدول العربية والإسلامية مع العراق باستعراض تلك التحديات وآليات مواجهتها.